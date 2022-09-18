شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول قرار لـ"كشرى" بعد توليه تدريب إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد كشرى، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، من اللاعبين التجمع غدا الأحد، والحضور إلى مقر التدريبات في الثانية والنصف ظهرا لبدء أول مران جماعى.

وقرر مجلس إدارة نادى إنبى تعيين أحمد كشرى مديرا فنيا لنادى إنبى، ومحمد إسماعيل مديرا للكرة، خلفا للبرازيلى جورفان فييرا.

جاء القرار بعد ترشيح وبإجماع أعضاء لجنة الكرة المشكلة من: شريف أبو الغيط وعبد الناصر محمد ومصطفى منصور وخالد متولى وحسين أمين ومحمد إسماعيل وإبراهيم محمد.

وتم توقيع التعاقد بين نادى إنبى وأحمد كشرى عصر اليوم بمقر نادى إنبى، بحضور أيمن الشريعى رئيس مجلس إدارة نادى إنبى وأعضاء المجلس المهندس خالد كمال والدكتور شريف أبو الغيط والمهندس أيمن جاد والمهندس محمد السيد والمهندس أحمد الخشاب، بالإضافة إلى المدير التنفيذى الأستاذ محمد رفاعى.

ويأتي تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول للموسم الجديد على النحو التالى :-

محمد إسماعيل مديرا للكرة

أحمد كشرى مديرا فنيا

أحمد رجب مدربا عاما

هانى عبدالله مدربا

محمد زيتون مخطط أحمال

خالد خليل مدربا لحراس المرمى

تامر سيد مديرا إداريا

إسلام إمام محمدين إداريا

معتز صبرى إداريا

رجب إمام محلل أداء

طارق خطاب مسئول شئون الأجانب

د/ وائل حماد رئيس الجهاز الطبى

د/ علاء المقدم أخصائي علاج طبيعى

د/ محمود فهمى أخصائي تأهيل وإصابات

محمد أحمد أخصائي تدليك

محمود النص أخصائي تدليك

محمد عبد السلام أخصائي تدليك

عمرو مختار مسئول تجهيزات

أحمد عبدالله مسئول تجهيزات

محمد سيد سليمان مسئول تجهيزات

على حسن حسين مسئول تجهيزات

وكان ”الخليج 365” قد انفرد بخبر إجماع مجلس إدارة نادى إنبى، فى اجتماعه الذى انتهى منذ قليل، على تعيين أحمد كشرى مديرا فنيا للفريق البترولى فى الموسم الجديد.