شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يمنح لاعبي منتخب مصر راحة غدا قبل الانتظام في المعسكر النهائي الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل لاعبو منتخب مصر الأول على راحة لمدة 24 ساعة غدًا الأحد، على أن يعود الفريق لاستئناف المعسكر يوم 19 سبتمبر الجاري ببرج العرب بالإسكندرية.

ومنح البرتغالي روي فيتوريا راحة للاعبين، قبل إعلان قائمة المنتخب النهائية وانضمام لاعبو الزمالك وفيوتشر، بعدما تم استبعادهم من القائمة الأولية لانشغالهم بالمسابقات الأفريقية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، إقامة وديتي النيجر وليبيريا بحضور 5 آلاف مشجع، حيث ستقام المباراتان على ملعب "استاد الإسكندرية".

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى ضد منتخب النيجر يوم 23 من الشهر الجاري، في المقابل ستكون المباراة الثانية ضد ليبيريا يوم 27 من نفس الشهر.

وستكون مباراة النيجر الأولى للمدرب البرتغالي روي فيتوريا والذي تولى القيادة الفنية لمنتخب "الفراعنة" بعد إقالة إيهاب جلال من منصبه عقب الخسارة من منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة (4-1).

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا والتي ستقام في كوت ديفوار، حيث بدأ مشواره بالفوز على منتخب غينيا بنتيجة (1-0)، قبل الخسارة من منتخب إثيوبيا بنتيجة (2-0).