شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم بول الأوغندي بهدف نظيف ويتأهل لدور الـ32 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق فيوتشر إلى دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية بالفوز الصعب على بول جينجا الأوغندي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء هدف فيوتشر الوحيد في الدقيقة 77 من زمن المباراة، من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء نفذها جوزيف نجويم عن طريق تسديدة رائعة بالقدم اليسرى سكنت أعلى يمين المرمى.

ولعب الفريق الأوغندي بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 20، بعد حالة طرد كانت من نصيب والتر أوتشورا لاعب فريق بول بعد تدخل قوي للغاية على أقدام محمد رضا في منتصف الملعب.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: "محمود حمدي في حراسة المرمى، سعد سمير، كريم نيدفيد، محمود شرف الدين، مروان محسن، جوزيف نجويم، أيمن الصفاقسي، محمد رضا بوبو، غنام محمد، عمر كمال، وأحمد عاطف".

ويبحث فيوتشر بقيادة على ماهر عن الفوز الأول خلال اللقاء المرتقب، خاصة وأن مباراة الذهاب في أوغندا انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ودخل فيوتشر مباراة اليوم مفتقداً لاثنين من أهم عناصره الأساسية، حيث يغيب كل من، محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، وأحمد رفعت الجناح الأيسر، وذلك بعد العقوبة التي تم توقيعها على اللاعبين من نادي فيوتشر بتوقيع غرامة مادية واستبعادهما من مباراة العودة أمام بول، بعد المشادة التي حدثت بينهما عقب نهاية مباراة الذهاب في أوغندا.