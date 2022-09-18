فيوتشر يتقدم على بول الأوغندي بالهدف الأول.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - تقدم فيوتشر بالهدف الأول على حساب بول الأوغندي، في اللقاء الذي يقام على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء الهدف بالدقيقة 78 من زمن المباراة، بعد ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء نفذها جوزيف نجويم عن طريق تسديدة رائعة بالقدم اليسرى سكنت أعلى يمين المرمى.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: "محمود حمدي في حراسة المرمى، سعد سمير، كريم نيدفيد، محمود شرف الدين، مروان محسن، جوزيف نجويم، أيمن الصفاقسي، محمد رضا بوبو، غنام محمد، عمر كمال، وأحمد عاطف".

ويبحث فيوتشر بقيادة على ماهر عن الفوز الأول خلال اللقاء المرتقب، خاصة أن مباراة الذهاب في أوغندا انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويدخل فيوتشر مباراة اليوم مفتقداً لاثنين من أهم عناصره الأساسية، حيث يغيب كل من، محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، وأحمد رفعت الجناح الأيسر، وذلك بعد العقوبة التي تم توقيعها على اللاعبين من نادي فيوتشر بتوقيع غرامة مادية واستبعادهما من مباراة العودة أمام بول، بعد المشادة التي حدثت بينهما عقب نهاية مباراة الذهاب في أوغندا.

وحذر علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبي الفريق، من التسرع في تسجيل الأهداف، وذلك لتجنب سيناريو إهدار الفرص والذي عانى منه فيوتشر في مباراة الذهاب التي أقيمت بمدينة كمبالا، كما شدد علي ماهر أيضاً، على ضرورة الالتزام بالمهام الدفاعية وعدما الاندفاع في الهجوم لعدم فتح خطوط الفريق ومنح بول الفرصة لإحراز الأهداف، خاصة أن أي هدف يستقبله الفريق على أرضه سيكون بحاجة إلى تسجيل هدفين لتعويضه.