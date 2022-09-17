جوارديولا: هالاند لاعب استثنائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظر المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم جوسيب جوارديولا المزيد من هداف الفريق الجديد النرويجي إرلينج هالاند.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن جوارديولا قارن الهدف الذي أحرزه هالاند في مرمى بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا بالهدف الذي سجله يوهان كرويف.

كان الهدف الذي سجله هالاند هو الهدف رقم 13 في تسع مشاركات له مع الفريق منذ انتقاله لمانشستر سيتي.

بدايته الرائعة مع مانشستر سيتي قادته للحصول على جائزة لاعب شهر أغسطس، من رابطة الدوري الإنجليزي، ويعتقد جوارديولا أن اللاعب يتحسن.

وقال جوارديولا «هو لاعب استثنائي، قلتها عدة مرات. ولكن في مثل هذه السن، وأعتقد أن لديه طموحا، فهو بحاجة إلى أن يكون أفضل وأعتقد أنه سيفعل هذا».

وقال المدرب الإسباني «لدينا وقت أقل وهذا كل شيء. الأمر كما هو. الفرق الكبرى عليها أن تتأقلم وتتكيف بأسرع وقت ممكن».

وخطف المهاجم إرلينغ هالاند، جائزة لاعب شهر أغسطس، بعد تفوقه على بقية المرشحين، حيث نجح المهاجم النرويجي في تسجيل 10 أهداف مع مانشستر سيتي في الشهر الماضي.

يذكر أن النرويجي إرلينغ هالاند منذ وصوله إلى البريميرليج، يواصل تحطيم الأرقام القياسية، حيث أصبح أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 10 في الدوري الإنجليزي خلال 6 جولات فقط.