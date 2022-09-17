شكرا لقرائتكم خبر أنشيلوتي لا يخشى العنصرية في ديربي مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن موقف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، من خوض ديربي مدريد بين ريال وأتلتيكو، اليوم، بالدوري الإسباني.

بنزيما تعرض لإصابة في الفخذ خلال مباراة ريال مدريد مع سلتيك الأسكتلندي بالجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وغاب عن مواجهتي ريال مايوركا ولايبزيج الأسبوع الماضي.

وتحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للديربي أمام أتلتيكو، ليكشف عن موقف بنزيما من المشاركة، متطرقا إلى أزمة العنصرية التي تعرض لها الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب رقصه واحتفالاته بتسجيل الأهداف هذا الموسم.

العديد من الصحف الإسبانية أكدت أن بنزيما لم يشارك في التدريبات الجماعية حتى الآن، واكتفى بالتدرب منفردا، وهو ما يعني غيابه عن مواجهة أتلتيكو.

وأكد أنشيلوتي هذه الأنباء قائلا «لقد بدأ العمل بمفرده وسيعمل خلال فترة الراحة الدولية ليكون جاهزا». وعن أزمة فينيسيوس والعنصرية «كرة القدم شيء والعنصرية شيء آخر، إذا كان حدث الأمر في ملعب كرة قدم سيكون التعامل مختلفا، لقد رد بشكل جيد للغاية في بيانه».

وأضاف «لا أرى هذا النوع من العنصرية في إسبانيا، لكني متمسك ببيان النادي، وبالنسبة لفينيسيوس فهو يركز على مساعدتنا للفوز بالمباراة».

وعن إمكانية حدوث نفس الموقف مع لاعب ليس من ريال مدريد «لا أعرف ما سيحدث وقتها، لا أرى أي خطأ في احتفالاته، هو يلعب كرة القدم بسعادة كما يفعل دائما».

وفي حال حدوث هجوم عليه في المدرجات ضد أتلتيكو «إنها مباراة كرة قدم في ملعب منافس، سيدعمون فريقهم وأنا أحترمهم كثيرا».