شكرا لقرائتكم خبر لوكاكو يغيب عن قائمة المنتخب البلجيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعرض لوكاكو لإصابة في الفخذ خلال أحد التدريبات بنهاية الشهر الماضي، مما تسبب في غيابة عن مباراة الديربي التي خسرها فريقه أمام ميلان، إضافة لغيابه عن مباراتي دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن.وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة لوكاكو، الهداف التاريخي للمنتخب البلجيكي برصيد 68 هدفا في 102 مباراة دولية، مع إنتر ميلان في مباراته أمام أودينيزي الأحد المقبل، وهو ما شجع مارتينز للتصرف بحذر عند اختياره قائمة المنتخب التي ستواجه منتخبي ويلز وهولندا.
وقال مارتينز «لوكاكو يتحسن بشكل ملحوظ، عملية التعافي تسير في الطريق الصحيح، على الأرجح سيعود لإنتر خلال أسبوع، عدم استدعائه كان اختيارا حكيما».
وأضاف «مع روميلو كان من المهم ألا نخاطر، لأن الانتكاسة مع هذا النوع من الإصابة ستكون خطيرة للغاية مع اقتراب كأس العالم».
وغاب عن القائمة أيضا ديفوك أوريجي، بعدما فشل في المشاركة في أي مباراة مع ميلان منذ إتمام انتقاله للفريق الإيطالي قادما من ليفربول، ومع ذلك انضم شارل دي كيتيلير.
وكان زينو ديباست، مدافع أندرلخت، هو اللاعب الوحيد الذي لم ينضم من قبل للمنتخب.
واختار مارتينز 30 لاعبا في محاولة لتعويض فارق النقاط الثلاث التي تفصله عن المنتخب الهولندي، متصدر المجموعة الرابعة بالمستوى الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر لوكاكو يغيب عن قائمة المنتخب البلجيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.