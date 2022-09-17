شكرا لقرائتكم خبر لوكاكو يغيب عن قائمة المنتخب البلجيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتوقع المدير الفني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم روبرتو مارتينز، أن ينتظم روميلو لوكاكو في تدريبات إنتر ميلان الإيطالي الأسبوع المقبل، ولكنه لم يضمه لقائمة المنتخب التي ستخوض مباريات دوري أمم أوروبا المقبلة.

وتعرض لوكاكو لإصابة في الفخذ خلال أحد التدريبات بنهاية الشهر الماضي، مما تسبب في غيابة عن مباراة الديربي التي خسرها فريقه أمام ميلان، إضافة لغيابه عن مباراتي دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن.

وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة لوكاكو، الهداف التاريخي للمنتخب البلجيكي برصيد 68 هدفا في 102 مباراة دولية، مع إنتر ميلان في مباراته أمام أودينيزي الأحد المقبل، وهو ما شجع مارتينز للتصرف بحذر عند اختياره قائمة المنتخب التي ستواجه منتخبي ويلز وهولندا.

وقال مارتينز «لوكاكو يتحسن بشكل ملحوظ، عملية التعافي تسير في الطريق الصحيح، على الأرجح سيعود لإنتر خلال أسبوع، عدم استدعائه كان اختيارا حكيما».

وأضاف «مع روميلو كان من المهم ألا نخاطر، لأن الانتكاسة مع هذا النوع من الإصابة ستكون خطيرة للغاية مع اقتراب كأس العالم».

وغاب عن القائمة أيضا ديفوك أوريجي، بعدما فشل في المشاركة في أي مباراة مع ميلان منذ إتمام انتقاله للفريق الإيطالي قادما من ليفربول، ومع ذلك انضم شارل دي كيتيلير.

وكان زينو ديباست، مدافع أندرلخت، هو اللاعب الوحيد الذي لم ينضم من قبل للمنتخب.

واختار مارتينز 30 لاعبا في محاولة لتعويض فارق النقاط الثلاث التي تفصله عن المنتخب الهولندي، متصدر المجموعة الرابعة بالمستوى الأول.