شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه إيليكت التشادي بالزي التقليدي "الأبيض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام إيليكت التشادي الذي عقد مساء اليوم بالكاميرون، وتم خلاله الاتفاق على ارتداء بطل مصر لزيه التقليدي "القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وسيرتدي فريق إيليكت التشادي زيه المكون من "القميص الأصفر والشورت الأسود".

وحصلت بعثة الزمالك على 40 دعوة للمباراة تم منحها لأعضاء السفارة المصرية، وأفراد الجالية المصرية بالكاميرون.

وحضر الاجتماع من الزمالك كل من: أحمد حسني المدير الإدارى وأحمد شعبان المنسق العام ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

ويلتقي الزمالك مع نظيره إيليكت التشادي غدا الأحد على استاد أحمدو اهيدجو، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الزمالك إلى الكاميرون مساء أمس الجمعة، وتضم قائمة الأبيض لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي ”الونش” – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف ”روقا” – يوسف إبراهيم ”أوباما” – محمد حسام ”بيسو” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – محمود عبد الرازق ”شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف