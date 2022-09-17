بركات وعامر حسين يدعمان المنتخب الأول فى معسكر برج العرب

القاهرة - سامية سيد - حرص ثنائي اتحاد الكرة عامر حسين ومحمد بركات عضوا مجلس الإدارة، على التواجد في مران المنتخب الوطني الأول تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، لتقديم الدعم للجهاز واللاعبين قبل مواجهتي النيجر وليبيريا وديا.

وتقرر إقامة ودية منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أمام النيجر فى السادسة مساء يوم 23 سبتمبر الجارى باستاد الإسكندرية، كما تشهد مباراتى منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا حضور 5 آلاف مشجع، والمقرر إقامتهما يومى 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.

ومن المقرر أن يعلن فيتوريا، خلال ساعات، القائمة النهائية التي تدخل المعسكر الأساسي للفراعنة، بعد انضمام لاعبي الزمالك وفيوتشر، وكذلك اللاعبون المحترفين، حيث أقيم المعسكر الأول بداية من يوم 13 سبتمبر حتى اليوم السبت، بقائمة أولية من اللاعبين.

ويتواجد بمعسكر منتخب مصر 23 لاعبًا بعد مغادرة نبيل دونجا المعسكر؛ بسبب الإصابة بغضروف الركبة الخارجي وهم: محمد الشناوى وأحمد الشناوى ومحمد صبحى، وعمر جابر وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال وباهر المحمدى وعلى جبر وأيمن أشرف ومحمد حمدى، وحمدى فتحى ومحمد إبراهيم ومحمود حمادة ومروان عطية وإسلام عيسى وعبد الرحمن مجدى، وشادى حسين وأحمد عادل وأحمد مدبولى ومروان حمدى وناصر منسى وأحمد شريف.