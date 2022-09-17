شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 17/ 9/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم السبت، الموافق 17/ 9/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، سفيرة مصر فى الكاميرون تؤازر اللاعبين قبل مواجهة بطل تشاد، وطاقم تحكيم كونغولى يدير المباراة.

طاقم تحكيم كونغولى لمباراة الزمالك وإيليكت التشادى فى دورى أبطال أفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع إيليكت التشادي فى المباراة المقرر لها غدا الأحد باستاد أحمدو اهيدجو، ضمن منافسات الذهاب للدور التمهيدى الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بعثة الزمالك فى الكاميرون تخضع لمسحة طبية قبل مواجهة بطل تشاد

خضع جميع أفراد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الموجودة بالكاميرون، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، ظهر اليوم، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي وذلك بفندق الإقامة، استعدادا للمباراة المقبلة أمام إيليكت التشادي.

طبيب الزمالك يحصن حافلة الفريق فى الكاميرون خوفًا من الأوبئة

حرص الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على تعقيم الحافلة الخاصة باللاعبين وحافلة الإداريين والإعلاميين.

سفيرة مصر فى الكاميرون تؤازر لاعبى الزمالك قبل مواجهة بطل تشاد حرصت داليا غبريال، سفيرة مصر فى الكاميرون، على حضور تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذى أقيم على ملعب أحمدو أهيدجو برفقة بعض أفراد السفارة لمؤازرة الفريق الأبيض قبل مباراته المرتقبة أمام إيليكت التشادي.

تعرف على رأى فيريرا فى ملعب مباراة الزمالك وإيليكت التشادي بدوري الأبطال

حرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تفقد أرضيه ملعب أحمدو أهيدجو قبل بدء التدريبات التكتيكية، وأبدى المدرب رضاه عن جودة الملعب الذى يستضيف لقاء إيليكت التشادى بدوري أبطال أفريقيا.

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