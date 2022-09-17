شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يؤدي تدريبات تأهيلية تحت إشراف أبو العلا في معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي عمر جابر، لاعب المنتخب الوطني، تدريبات تأهيلية تحت قيادة محمد أبو العلا طبيب الفريق، للتعافي من الإصابة التي لحقت باللاعب في معسكر الفراعنة المقام حاليا بالإسكندرية.

وتعرض عمر جابر إلى إصابة خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الحالى، وهي عبارة عن كدمة خفيفة على أن يتحدد موقف اللاعب من خوض التدريبات العلاجية والتأهيلية.

ويعود اللاعب من جديد إلى التدريبات بشكل طبيعي عقب التعافي تماما، لاستكمال معسكر منتخب مصر الدولي الذي يشهد مواجهتي النيجر وليبيريا وديا خلال المعسكر الحالي يومي 23 و27 سبتمبر.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد برج العرب، استعدادا لوديتي النيجر وليبيريا، المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.

بدأ مران المنتخب بفقرة تدريبية، ثم تقسيمة حرص خلالها روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على متابعتها من مدرجات استاد برج العرب.

وتقرر إقامة ودية منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أمام النيجر فى السادسة مساء يوم 23 سبتمبر الجارى باستاد الإسكندرية، كما تشهد مباراتى منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا حضور 5 آلاف مشجع، والمقرر إقامتهما يومى 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.

عمر جابر مع طبيب المنتخب محمد أبو العلا