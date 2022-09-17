شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين شوقي غريب ولاعبي المقاولون استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق المقاولون العرب مرانه اليوم، في ملعبه بالجبل الأخضر، خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد، حيث اشتمل على وحدات بدنية مكثفة لزيادة معدلات اللياقة لدى اللاعبين، بجانب بعض التدريبات بالكرة.

وحرص شوقي غريب، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران، لتحديد أهداف المرحلة المقبلة.

في اجتماعه باللاعبين أكد شوقي غريب أن التوفيق كان عاملا أساسيا في استمرار الفريق بالدوري الممتاز مع جهد اللاعبين والجهاز الفني، مؤكدا ضرورة عدم وضع الفريق مرة أخرى في تلك المنطقة الخطرة.

وأضاف غريب أن إدارة النادي لا تدخر جهدا في سبيل توفير كل المقومات من أجل النجاح، وهو ما يتطلب جهد أكبر من اللاعبين في تحقيق نتائج تحقق الطموحات في احتلال المركز الذي يليق بفريق المقاولون العرب.

وقال المدير الفني، إن الجهاز الفني مع إدارة النادي يسعى لإبرام تعاقدات في المراكز التي يحتاجها الفريق بعيدا عن الأسماء.

وانطلق المعسكر وسط ترحيب من المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق باللاعبين، والتأكيد على بداية قوية ومختلفة هذا الموسم، مؤكدا ثقته الكبيرة في الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب الذي تحمل المسئولية في وقت صعب ونجح في إنجاز المهمة.