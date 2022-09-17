شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتعادل سلبيا مع بول الأوغندي بالشوط الأول في الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة فيوتشر وضيفه بول الأوغندي على وقع التعادل السلبي في اللقاء المقام على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يلعب الفريق الأوغندي منقوصا من لاعب منذ الدقيقة 20، بعد حالة طرد كانت من نصيب والتر أوتشورا لاعب فريق بول بعد تدخل قوي للغاية على أقدام محمد رضا في منتصف الملعب.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: "محمود حمدي في حراسة المرمى، سعد سمير، كريم نيدفيد، محمود شرف الدين، مروان محسن، جوزيف نجويم، أيمن الصفاقسي، محمد رضا بوبو، غنام محمد، عمر كمال، وأحمد عاطف".

ويبحث فيوتشر بقيادة على ماهر عن الفوز الأول خلال اللقاء المرتقب، خاصة أن مباراة الذهاب في أوغندا انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويدخل فيوتشر مباراة اليوم مفتقداً لاثنين من أهم عناصره الأساسية، حيث يغيب كل من: محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، وأحمد رفعت الجناح الأيسر، وذلك بعد العقوبة التي تم توقيعها على اللاعبين من نادي فيوتشر بتوقيع غرامة مادية واستبعادهما من مباراة العودة أمام بول، بعد المشادة التي حدثت بينهما عقب نهاية مباراة الذهاب في أوغندا.

وحذر علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر لاعبي الفريق، من التسرع في تسجيل الأهداف، وذلك لتجنب سيناريو إهدار الفرص والذي عانى منه فيوتشر في مباراة الذهاب التي أقيمت بمدينة كمبالا، كما شدد علي ماهر أيضا، على ضرورة الالتزام بالمهام الدفاعية وعدم الاندفاع في الهجوم لعدم فتح خطوط الفريق ومنح بول الفرصة لإحراز الأهداف، خاصة أن أي هدف يستقبله الفريق على أرضه سيكون بحاجة إلى تسجيل هدفين لتعويضه.