شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات للكرة الطائرة في مران الأهلي بفرمان كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع اللاعبين والجهاز المعاون قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي، الذي أقيم اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص المدير الفني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن المرحلة المقبلة، وما تتضمنها من مواجهات ودية للفريق.

كما خصص الجهاز الفني خلال المران عددًا من الفقرات التدريبية للكرة الطائرة بالقدم، فضلا عن جانب من التدريبات البدنية، بالإضافة إلى بقية فقرات المران.

ويواجه الأهلي فريق بتروجت وديا يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر في ثاني تجاربه الودية، على أن يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجاري.

ويأتي ذلك في فترة ‏الإعداد التي يخوضها الفريق استعدادًا للموسم الجديد، الذي يبدأ في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الأهلي مع الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي أو الجيش ‏الرواندي.‏