شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات بيراميدز الأربع تشارك فى التدريبات الجماعية استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المدافع المغربي محمد الشيبي، ولاعب الوسط محمود عبد العاطي دونجا، في تدريبات نادي بيراميدز اليوم، في إطار الإعداد لمواجهات الموسم الجديد.

وتعاقد بيراميدز مع الشيبي ودونجا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بجانب المدافع كريم حافظ، وصانع الألعاب مصطفى فتحي.

ويستعد بيراميدز لبدء مشواره في الموسم الجديد حيث ستكون البداية أمام هلال الساحل السوداني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر بالخرطوم، فيما تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 14 أو 15 أو 16 من نفس الشهر.