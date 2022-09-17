شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 17 /9 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: أحمد حجازى وطارق حامد وكوكا ينضمون لمنتخب مصر الإثنين المقبل، وبعثة الزمالك فى الكاميرون تخضع لمسحة طبية قبل مواجهة بطل تشاد، والأهلى يترقب موقف كولر لضم هذا اللاعب خلال ميركاتو الصيف، المقاولون يستعد لإعلان 5 صفقات صيفية قبل انطلاق الموسم الجديد، اتحاد الكرة يصرف مستحقات الحكام شهريا فى الموسم الجديد.

فقرة تدريبية وتقسيمة فى المران الختامى لمعسكر منتخب مصر الأول.. صور

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد برج العرب استعدادا لوديتي النيجر وليبريا، المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية. بدأ مران المنتخب بفقرة تدريبية، ثم تقسيمة حرص خلالها روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على متابعتها من مدرجات استاد برج العرب. فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الترجى التونسى بنتيجة 28/34 فى أولى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 17 وحتى 27 سبتمبر الجارى. ومن المقرر أن يلتقى فريق الزمالك غدا الأحد مع الكويت الكويتى فى ثانى مواجهاته. قرر مجلس إدارة نادى إنبى تعيين أحمد كشرى مديراً فنياً لنادى إنبى، ومحمد إسماعيل مديراً للكرة، خلفا للبرازيلى جورفان فييرا. جاء القرار بعد ترشيح وبإجماع أعضاء لجنة الكرة المشكلة من: شريف أبو الغيط وعبد الناصر محمد ومصطفى منصور وخالد متولى وحسين أمين ومحمد اسماعيل وإبراهيم محمد.

أحمد حجازى وطارق حامد وكوكا ينضمون لمنتخب مصر الاثنين المقبل

ينضم الثلاثي أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا اتحاد جدة، وأحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركي إلى معسكر منتخب مصر يوم الاثنين المقبل.

المقاولون يستعد لإعلان 5 صفقات صيفية قبل انطلاق الموسم الجديد

يستعد نادى المقاولون العرب للإعلان عن 5 صفقات صيفية تم حسمها بشكل رسمي، ومن المقرر أن تشارك فى مران الفريق المقرر إقامته ضمن معسكر الإعداد المقام بمقر النادى بالجبل الأخضر استعداداً للموسم الجديد.