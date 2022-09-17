شكرا لقرائتكم خبر عن "جوكر" البنك الأهلي ينتقل لصفوف أسوان على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادي أسوان مع ميدو مصطفى، لاعب وسط نادي البنك الأهلي، على سبيل الإعارة، ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي، استعدادًا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ويبلغ ميدو مصطفى من العمر28 عامًا، ولعب وتألق فى صفوف البنك الأهلي قبل الانتقال لفريق أسوان، على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية البيع.

في سياق متصل، رفض ربيع ياسين، المدير الفني لفريق أسوان، تعيين مدرب عام ومدرب مساعد في جهازه الفني بدلا من أحمد مصطفى بيبو ومارادونا، اللذين رحلا عن زهرة الجنوب قبل يومين لتدريب الجونة في القسم الثاني.

ورحل عن الجهاز المعاون لربيع ياسين فى أسوان كل من: أحمد مصطفى بيبو الذي سيتولى منصب المدير الفني للجونة، وسيعاونه أحمد مارادونا فى منصب المدرب العام، وأحمد كمال كمدرب حراس مرمى.

واكتفى مسئولو نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، بالبحث عن مدرب حراس مرمى جديد قبل انطلاق الدوري، بعد رحيل مدربه لتدريب الجونة فى القسم الثانى.

ويتولى ربيع ياسين منصب المدير الفني لأسوان منذ صعود الفريق للدوري المصري الممتاز ويقود الفريق حاليا خلال فترة الإعداد.