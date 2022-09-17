شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. البنك الأهلي يتعاقد مع محمود الجزار استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، عن التعاقد مع مدافع الجونة السابق محمود الجزار لمدة 4 مواسم، بناء على رغبة خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول، لتصبح صفقة الجزار هي سابع صفقات فريق البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فى سياق متصل، اقترب مسئولو البنك الاهلى من التعاقد مع محمود علاء مدافع فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل عقب استقرار مسئولي الفريق الأبيض على رحيل اللاعب.

ويرغب مسئولو البنك الأهلى في التعاقد مع محمود علاء لدعم خط الدفاع عقب رحيل المدافع محمد "دبش" إلى فريق المصرى البورسعيدى، ويمتلك اللاعب خبرة عالية في الدورى المصرى الممتاز.

وكان مسئولو البنك الأهلى قد نجحوا في التعاقد مع خمس صفقات حتى الآن، وهم: أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز والحارس محمد أبو جبل في صفقة انتقال حر وإسلام جابر وحمدى علاء، وتمديد إعارة أسامة فيصل من الزمالك، بالإضافة إلى أدهم حامد لاعب فريق النصر.

ويسعى مسئولو البنك الأهلى لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل والمشاركة فى البطولات الأفريقية.

محمود الجزار وأشرف نصار رئيس البنك الأهلي محمود الجزار وأشرف نصار رئيس البنك الأهلي