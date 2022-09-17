شكرا لقرائتكم خبر عن هلال الساحل السودانى يتأهل لمواجهة بيراميدز فى دور الـ32 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق هلال الساحل السوداني لملاقاة نادي بيراميدز، في إطار مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وانتهت مباراة الذهاب في ملعب أم درمان بالخرطوم بفوز هلال الساحل بهدف دون مقابل، فيما انتهت مباراة الإياب بملعب عزام بمدينة دار السلام بفوز جيتا جولد 2 - 1، ليتأهل هلال الساحل بمجموع المباراتين وبأفضلية التسجيل خارج الأرض.
وحدد الاتحاد الأفريقي في وقت سابق مباريات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الذهاب في الخارج أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل على أن تقام مواجهة الإياب على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة أحد أيام 14 أو 15 أو 16 من نفس الشهر.
وانتهى نادي بيراميدز من إجراءات قيد 33 لاعبا في القائمة الأفريقية للموسم الجديد، والتي تخوض مواجهات النسخة الجديدة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر
خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - عبد الرحمن صميدة
خط الوسط: يوسف شعبان - بلاتي توريه - هشام محمد - محمود عبد العاطي دونجا - أحمد فوزي - عبد الله السعيد - محمود صابر - محمد صادق - وليد الكرتي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود سيد أوكا - عبد الله مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري
خط الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي