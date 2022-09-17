شكرا لقرائتكم خبر عن هلال الساحل السودانى يتأهل لمواجهة بيراميدز فى دور الـ32 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق هلال الساحل السوداني لملاقاة نادي بيراميدز، في إطار مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب في ملعب أم درمان بالخرطوم بفوز هلال الساحل بهدف دون مقابل، فيما انتهت مباراة الإياب بملعب عزام بمدينة دار السلام بفوز جيتا جولد 2 - 1، ليتأهل هلال الساحل بمجموع المباراتين وبأفضلية التسجيل خارج الأرض.

وحدد الاتحاد الأفريقي في وقت سابق مباريات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الذهاب في الخارج أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل على أن تقام مواجهة الإياب على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة أحد أيام 14 أو 15 أو 16 من نفس الشهر.