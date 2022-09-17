قائمة اللاعبين الأعلى دخلًا في عام 2022.. ما هو ترتيب محمد صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تصدر الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان قائمة اللاعبين الأعلى دخلًا في عام 2022 وذلك بعدما جدد عقده في وقت سابق مع ناديه حتى يونيو 2025.

ورفض مبابي (23 عامًا) الانتقال إلى ريال مدريد في وقت سابق من هذا العام ليوقع صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان بقيمة هائلة تصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني.

وأعد موقع "Sportico" المتخصص في اقتصاديات الرياضة تقريرًا عن قائمة اللاعبين الأعلى دخلًا في كرة القدم بما يشمل الراتب والمكافآت والرعاية خلال عام 2022.

وذكر التقرير أن مبابي أصبح أعلى دخلًا في العالم، حيث يحصل على 125 مليون دولار بما فيه الراتب والمكافآت والرعاية.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع مبابي مقابل 166 مليون جنيه إسترليني في عام 2018، ومنذ ذلك الحين استمر في تسجيل 181 هدفًا في 225 مباراة.

ويأتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني في قائمة الأكثر ربحًا من كرة القدم في 2022 بـ113 مليون دولار.

وتم التعاقد مع رونالدو براتب سنوي قدره 45.9 مليون جنيه إسترليني في مانشستر يونايتد، مما يجعله اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويكسب ليونيل ميسي - صاحب المركز الثالث - الحائز على جائزة الكرة الذهبية (سبع مرات) أقل بقليل من منافسه البرتغالي بإجمالي دخل سنوي يبلغ 110 مليون دولار مع نسبة كبيرة ناتجة من شركات الرعاية.

ويحل البرازيلي نيمار في المركز الرابع بـ 91 مليون دولار سنويًا بعد أن وقع صفقة طويلة الأجل مع الباريسيين الصيف الماضي.

محمد صلاح خامسًا في قائمة الأعلى أجرًا لعام 2022

ويظهر النجم المصري محمد صلاح في قائمة الخمس الأوائل بقائمة الأعلى أجرًا، حيث يحصل الآن على 39.5 مليون دولار، مما يجعله أعلى دخلا في نادي ليفربول.

وكان صلاح على وشك الرحيل عن قلعة أنفيلد في الصيف، لكن الريدز أقنعه بالبقاء من خلال مضاعفة راتبه.

ويربح نجم تشيلسي السابق وريال مدريد الحالي إيدين هازارد ما يقرب من 31.3 مليون دولار في السنة على الرغم من حصوله على دقائق لعب أقل.

وظهر هازارد في 23 مباراة فقط مع الأندية بجميع المسابقات الموسم الماضي، وخلال تلك الفترة سجل هدفًا واحدًا فقط - وهو بعيدًا كل البعد عن مستواه الذي كان عليه في ستامفورد بريدج.

وفي المركز السابع، يظهر أسطورة برشلونة أندريس إنييستا ولاعب فيسيل كوبي الياباني الحالي على الرغم أنه لا يلعب حاليا داخل القارة الأوروبية.

ولايزال إنييستا ضمن قائمة الأعلى دخلًا في كرة القدم، حيث يربح 30 مليون دولار في كل موسم.

ويأتي رحيم سترلينج لاعب تشيلسي في المركز الثامن بحصوله على 29.4 مليون دولار سنويًا ثم كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي بـ29 مليون دولار لكنه لا يزال اللاعب الأعلى أجراً مع السيتيزنز.

ويشهد المركز الأخير في المراكز العشرة الأولى، أنطوان جريزمان والذي يلعب حاليا في أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة من برشلونة، ويكسب 27.5 مليون دولار سنويًا.