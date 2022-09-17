كونتي مازحًا عن هاتريك سون: سنكرر التجربة مجددًا

محمد اسماعيل - القاهرة - أشاد أنطونيو كونتي مدرب توتنهام بأداء لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونج مين، بعدما سجل "هاتريك" عقب نزوله بديلًا أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وحقق سبيرز الفوز على ليستر سيتي بنصف دستة أهداف، مقابل هدفين، في مباراة الجولة الثامنة من بريميرليج.

وقال كونتي: "أعتقد أنه من المهم أن نفهم جيدًا أنه عندما تلعب الكثير من المباريات على التوالي، يمكن أن تكون مرهقًا من الناحية العقلية، أكثر من الجسدية أو النفسية".

وأضاف: "الشيء الأكثر أهمية هو الحصول على نقاط المباراة، خاصة بعد التأخر بهدف في بداية اللقاء".

واستكمل: "عندما قمت بإشراك بيسوما أعطانا الكثير من القوة والطاقة في منتصف الملعب، أعتقد أن نزوله كان النقطة الفارقة لتحقيق الفوز، لقد استفدنا من القدرات الهجومية لسون وكين معًا بعد نزوله وظهوره بهذا الشكل الجيد".

وزاد: "كل قرار سأتخذه هو الأفضل للفريق، هناك 12 مباراة متتالية، بعد فترة التوقف الدولي وسيشارك جميع اللاعبين حينها".

وعن "هاتريك" سون قال المدرب الإيطالي: "أنا سعيد حقًا من أجل سون، قلت له إذا كنت ستسجل ثلاثة أهداف في 30 دقيقة ربما يمكننا تكرار هذه التجربة والاستعانة بك كبديل مرة أخرى، أعتقد أن هذا سيكون الحل السحري للفوز دائمًا، لقد كنت أمزح بالتأكيد، بالطبع أنا محظوظ بهذه المجموعة".

يذكر أن سون الذي حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لم يسجل أي أهداف طوال الـ6 مباريات السابقة، ليفك "الهاتريك" حظه العثر وبدايته البطيئة في صراع الهدافين الذي انطلق بصدارته مهاجم مانشستر سيتي الجديد، إيرلينج هالاند، برصيد 11 هدف في 7 مباريات.