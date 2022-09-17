تشافي يعلق على الفوز أمام إلتشي ويمتدح لاعبه الشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أثنى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على أداء الفريق الكتالوني في مباراة إلتشي بالدوري الإسباني، مشيدًا بالشاب أليخاندرو بالدي، الذي صنع هدفين.

وواصل برشلونة سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني، بفوزه على إلتشي بملعب "سبوتيفاي كامب نو" اليوم السبت بثلاثية نظيفة ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

وتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا برصيد 16 نقطة، في انتظار ما ستسفر عنه قمة الجولة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد غدًا الأحد.

وقال تشافي، فيما أبرزته صحيفة "آس" الإسبانية عقب المباراة، "لاعبو برشلونة يلعبون بشكل جيد للغاية، الجميع مستعد عندما أكون محتاج إليه، وهذا هو الأهم، نعيش موسمًا مضغوطًا وغير معتاد، لذلك نحن بحاجة لكل اللاعبين في القائمة".

وأضاف "أعلم الضغوط الواقعة علينا، لكني أعتقد أن الفريق تحسن منذ وصولي في نوفمبر، هناك ديناميكية جيدة، لكن علينا أن نستمر بأقصى قدر من التواضع والعمل كأسرة واحدة".

وعن سبب الدفع بأليخاندرو بالدي، علق "هناك 25 لاعبا في برشلونة جاهزون للعب في أي مباراة، وأنا من يجب أن يتخذ القرارات، من المدهش أن يكون لدى شاب يبلغ من العمر 18 عامًا هذا المستوى، صنع هدفين ويتمتع بشخصية كبيرة، لدينا 3 لاعبين في مركز الظهير الأيسر بمستوى غير عادي".

وعن إمكانية تصدر جدول الترتيب قبل التوقف الدولي حال تعثر ريال مدريد في الديربي غدًا، أوضح "تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني أمر جيد، لكنه ليس ضروريًا في الوقت الحالي".