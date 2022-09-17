دي بروين يعادل رقم جيرارد رغم خوضه أقل من نصف مبارياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

عادل البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، رقم الأسطورة ستيفن جيرارد، قائد ليفربول السابق والمدرب الحالي لأستون فيلا، كسابع أكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

صنع دي بروين هدفين لجاك جريليش وفيل فودين في فوز مانشستر سيتي على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 3-0 ظهر اليوم السبت في الجولة الثامنة من الموسم الجاري للمسابقة.

ورفع دي بروين رصيده من التمريرات الحاسمة عبر تاريخ المسابقة إلى 92، ليتساوى مع جيرارد في المركز السادس بقائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف.

اللافت أن دي بروين عادل رقم جيرارد رغم أنه لعب أقل من نصف عدد مبارياته، فالبلجيكي الدولي خاض 2017 مباراة فقط بالمسابقة، بينما احتاج قائد الريدز السابق 504 مباريات.

ويفصل دي بروين تمريرة حاسمة واحدة عن زميله السابق ديفيد سيلفا، صاحب المركز السادس، وتمريرتان حاسمتان عن دينيس بيركامب، أسطورة آرسنال، الذي يحتل المركز الخامس.

ما يعني أن دي بروين على أعتاب دخول قائمة أكثر 5 لاعبين صناعة للأهداف في التاريخ بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر تلك القائمة ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد، الذي صنع لزملائه 162 هدفًا.

ومنذ بداية الموسم الجاري من الدوري، صنع دي بروين لزملائه 6 أهداف، كأكثر لاعب في المسابقة حتى الآن، فيما أحرز هو هدفًا واحدًا.

وبشكل عام، فإن دي بروين ساهم في 150 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإلى جانب صناعته 92 هدفًا، أحرز بنفسه 58 آخرين.