جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - سقط آرسنال من صدارة ترتيب بريميرليج، بعد فوز كل من مانشستر سيتي على ولفرهامبتون، بثلاثية نظيفة، وتوتنهام على ليستر سيتي بنصف دستة أهداف مقابل هدفين.

وأصبح مانشستر سيتي هو صاحب الصدارة، برصيد 17 نقطة من 7 مباريات، ويشغل مركز الوصيف، فريق توتنهام، بـ17 نقطة من 7 مباريات أيضًا.

وثالثًا يأتي آرسنال، بـ15 نقطة من 6 مباريات، ويلتقي بنظيره برينتفورد ظهر غد الأحد، وحال تحقيقه الفوز، يعود للصدارة مجددًا بفارق نقطة عن سيتي وسبيرز.

ويأتي برايتون رابعًا برصيد 13 نقطة، ويليه مانشستر يونايتد بـ12 نقطة في المركز الخامس.

فيما يقبع فريق ليفربول بالمركز الثامن بـ6 نقاط من 6 مباريات، ويسبقه تشيلسي صاحب المركز السابع بنفس الرصيد.

ويقبع ليستر سيتي في المركز الأخير برصيد نقطة من 7 مباريات، وفوقه يأتي كل من وست هام ونوتنجهام برصيد 4 نقاط، وبنفس الرصيد يأتي إيفرتون في المركز الـ17.