فالنسيا يقهر سيلتا فيجو بثلاثية في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق فريق فالنسيا فوزًا غاليًا على حساب سيلتا فيجو بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة فالنسيا ضد سيلتا فيجو على ملعب "ميستايا" في الجولة السادسة من الدوري الإسباني للموسم الجاري.

وافتتح فالنسيا التسجيل عن طريق صامويل كاستييخو في الدقيقة 37 قبل أن يضيف ماركوس اندري الهدف الثاني في الدقيقة 81، وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 90+3 عن طريق أندري ألمييدا.

وشهدت الدقيقة 60 من عمر المباراة حصول فرانكو سيرفي لاعب سيلتا فيجو على البطاقة الحمراء.

وبهذه النتيجة يصل فالنسيا - المُلقب بالخفافيش - إلى النقطة 9 في المركز الثامن بجدول ترتيب الليجا، بينما يتراجع سيلتا فيجو للمركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.