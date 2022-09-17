سون ينتفض ويحرز "هاتريك" في مرمى ليستر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أنهى الكوري الجنوبي هيونج مين سون، نجم توتنهام هوتسبير، صيامه التهديفي هذا الموسم، بتسجيله 3 أهداف دفعة واحدة "هاتريك" في شباك ليستر سيتي، اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وسجل سون 3 أهداف، قاد بها توتنهام للفوز على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 6-2، بملعب "توتنهام" ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

ويعتبر الهاتريك هو الثالث في مسيرة سون بالدوري الإنجليزي.

وواجه سون، هدّاف الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي مناصفة مع المصري محمد صلاح برصيد 23 هدفًا لكل لاعب، سوء حظ منذ بداية الموسم الجاري.

إذ لعب في كل البطولات 8 مباريات، 6 في الدوري، إضافة إلى 2 في دوري أبطال أوروبا، فشل في تسجيل أي هدف، واكتفى بتمريرة حاسمة في افتتاحية "بريميرليج".

تراجع المعدل التهديفي لسون، بالتزامن مع تألق زملائه دفع الإيطالي أنطونيو كونتي لخطوة جريئة بالإبقاء على الكوري الجنوبي في مقاعد البدلاء أمام ليستر سيتي، لأول مرة هذا الموسم.

لكن سون، الذي دخل بديلًا في الدقيقة 59 على حساب ريتشارلسون، رد بقوة على قرار كونتي، وسجل 3 أهداف في أقل من ربع ساعة.

وسجل سون الهدف الأول له والرابع لتوتنهام في الدقيقة 73 بعد تمريرة من رودريجو بينتانكور، ثم أحرز الهدف الثاني له والخامس للسبيرز في الدقيقة 84 بصناعة من هاري كين، قبل أن يختتم ثلاثيته وسداسية فريقه بهدف في الدقيقة 86 من انفراد بعد تمريرة إيميل هويبيرج.