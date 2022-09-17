هاتريك سون.. توتنهام يتمسك بصراع صدارة بريميرليج بـ6 أهداف في ليستر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

اكتسح فريق توتنهام هوتسبير ضيفه ليستر سيتي بستة أهداف مقابل هدفين، في لقاء أقيم على ملعب "توتنهام" ضمن حسابات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

إثارة المباراة بدأت مبكرًا عن طريق تليميانس في الدقيقة السادسة بعدما سجل هدف ليستر الأول من ضربة جزاء.

هاري كين تمكن بعد دقيقتين من تسجيل التعادل لصالح توتنهام، قبل أن يسجل إريك داير هدف التقدم لصالح "السبيرز" في الدقيقة 21.

وقبل نهاية أحداث الشوط الأول، سجل ماديسون هدف التعادل لصالح ليستر لتصبح النتيجة (2-2).

وفي الشوط الثاني، انتفض توتنهام بتسجيل أربعة أهداف متتالية حيث فرض الكوري الجنوبي هيونج سون مين نفسه بطلاً للمباراة.

البداية كانت عند بيتانكور بتسجيله هدف توتنهام الثالث في الدقيقة 47.

وسجل سون ثلاثة أهداف "هاتريك" بداية من الدقيقة 73و84و86.

وأصبح رصيد توتنهام 17 نقطة متساويًا مع مانشستر سيتي ليتقاسم الثنائي الصدارة مؤقتًا.

وكان مانشستر سيتي اكتسح وولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون رد، ظهر اليوم السبت.

وينتظر مان سيتي وتوتنهام نتيجة مباراة آرسنال وبيرنتفورد، والتي ستقام غدًا الأحد.

ويتواجد آرسنال في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، حيث كان "الجانرز" خسر من مانشستر يونايتد في آخر بثلاثة أهداف لهدف.

في المقابل، تلقى ليستر سيتي خسارته السادسة هذا الموسم، ليظل رصيد "الثعالب" عند نقطة في المركز الأخير.

وأصبح برندان رودجر المدير الفني لفريق ليستر سيتي قريبًا من الإقالة في ظل النتائج السيئة التي يقدمها منذ بداية الموسم.