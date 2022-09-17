هالاند يواصل الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

استكملت اليوم السبت منافسات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي بإقامة 3 مباريات، بعدما كانت قد استأنفت أمس الجمعة باقامة مباراتين الأولى جمعت بين أستون فيلا وساوثهامتون، والثانية مواجهة فولهام أمام نوتنجهام فورست.

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزا على وولفرهامبتون بثلاثية دون رد، وتعادل نيوكاس أمام بورنموث بهدف لكل فريق، بينما فاز توتننهام على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 6-2.

وبعد انتهاء مباريات السبت، واصل ايرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا، متفوقا على أقرب ملاحقيقه هاري كين لاعب توتنهام والكسندر ميترفيتش لاعب فولهام برصيد 6 أهداف.

ويتواجد في المركز الرابع ايفان توني لاعب برينتفورد برصيد 5 أهداف، وخلفه 3 لاعبين برصيد 4 أهداف وهم روديجو لاعب ليدز يونايتد، ويلفرد زاها لاعب كريستال بالاس واليكسيس ماك اليستير لاعب برايتون.