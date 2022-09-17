هلال الساحل السوداني يواجه بيراميدز في دور الـ32 بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تأهل فريق هلال الساحل السوداني إلى دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب الإطاحة بنظيره جيتا جولد، ليضرب موعدًا مع نادي بيراميدز.

وحقق هلال الساحل الفوز على جيتا جولد التنزاني بهدف دون رد بذهاب دور الـ64، بينما تفوق جيتا جولد بهدفين مقابل هدف في الإياب، ليتأهل هلال الساحل بمجموع المباراتين وبأفضلية التسجيل خارج الأرض.

وسبق وأن حدد الاتحاد الإفريقي مواعيد مباريات دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع هلال الساحل في السودان أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل على أن تقام مواجهة الإياب على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة أحد أيام 14 أو 15 أو 16 من نفس الشهر.

قائمة بيراميدز الأفريقية في الموسم الجديد

وأعلن نادي بيراميدز، اليوم السبت، قيد 33 لاعبا في القائمة الأفريقية للفريق استعدادًا للموسم الجديد من بطولة كأس الكونفدرالية.

وشهدت القائمة 5 لاعبين أجانب هم الشيبي، وبلاتي توريه، ووليد الكرتي، وفخر الدين بن يوسف، وفخري لاكاي، بينما يتواجد إيريك تراوري على لائحة الانتظار.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - عبدالرحمن صميدة.

خط الوسط: يوسف شعبان - بلاتي توريه - هشام محمد - محمود عبدالعاطي دونجا - أحمد فوزي - عبدالله السعيد - محمود صابر - محمد صادق - وليد الكرتي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود سيد أوكا - عبدالله مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري.

خط الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.