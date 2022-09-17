توتنهام يعمق جراح ليستر وينتصر بسداسية والسيتي يتجاوز عقبة وولفرهامبتون 

المنامة - ياسر ابراهيم - ارتقى توتنهام إلى الوصافة مؤقتاً وحقق فوزاً مثيراً على ضيفه ليستر سيتي بستة أهداف مقابل هدفين السبت ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وخرجت المباراة قوية المستوى ومثيرة في أحداثها، ففي الدقيقة السادسة تقدم ليستر عن طريق يوري تيليمانس من ركلة جزاء قبل أن يتعادل سريعاً هاري كاين لتوتنهام في الدقيقة 8.

ووضع إيريك داير أصحاب الأرض في المقدمة بعد تسجيله الهدف الثاني من ضربة رأس رائعة في الدقيقة 21 وقبل نهاية الشوط الأول أدرك جيمس ماديسون التعادل لليستر في الدقيقة 41.

وفي بداية الشوط الثاني استغل الأوروغوياني رودريغو بنتانكور هفوة ويلفريد نديدي لاعب وسط ليستر وانفرد بالمرمى قبل أن يسكن الكرة في الشباك بثقة محرزاً ثالث أهداف توتنهام في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 73 كان الجميع على موعد مع هداف الموسم الماضي هيونغ مين سون الذي دخل بديلاً وتمكن أخيراً من فك صيامه عن التهديف وسجل أول ثلاثة أهداف له في الموسم دفعة واحدة، في الدقائق 73 و84 و86.

بهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة مرتقياً إلى الوصافة مؤقتاً ومتأخراً بفارق الأهداف فقط خلف مانشستر سيتي المتصدر، فيما تجمد رصيد ليستر عند نقطة واحدة فقط وواصل الفريق تذيله لفرق المسابقة في أسوأ انطلاقة له في الدوري منذ سنوات طويلة.

وفي مباراة أخرى، حقق مانشستر سيتي فوزاً سهلاً على مضيفه وولفرهامبتون 3-صفر، وسجل كل من جاك غراليش (1) والنرويجي إيرلنغ هالاند (16) وفيل فودين (69) أهداف السيتي.

وبات هالاند، الذي يتصدر ترتيب الهدافين بـ11 هدفاً، أول لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز يسجل في أول أربع مباريات خارج أرض فريقه في المسابقة.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الـ"بريميرليغ" مؤقتاً بـ17 نقطة.

إلى ذلك انتهت مواجهة نيوكاسل وضيفه بورنموث على وقع التعادل الإيجابي (1-1).

وجاءت المباراة قوية المستوى وحماسية من الفريقين وفاجأ فيليب بيلينغ أصحاب الأرض وأحرز الهدف الأول لبورنموث في الدقيقة 62 قبل أن يتعادل سريعاً نيوكاسل في الدقيقة 67 من ركلة جزاء أحرزها المهاجم السويدي أليكسندر إيساك.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر بنفس رصيد بورنموث الذي يتواجد في المركز الثاني عشر متأخراً بفارق الأهداف.



المصدر: بي إن سبورت