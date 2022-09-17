برشلونة يستعرض وليفاندوفسكي يواصل التألق 

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل برشلونة عروضه القوية في الدوري الإسباني بتغلّبه على ضيفه إلتشي المتعثّر بثلاثية نظيفة اليوم السبت في المرحلة السادسة من منافسات الليغا.

وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الكاتالوني كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي (34 و48) والهولندي ممفيس ديباي (41).

ورفع البلاوغرانا رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة مؤقتًا بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يلاقي الأحد جاره أتليتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية.

وهو الفوز الخامس لبرشلونة هذا الموسم في الدوري الإسباني مقابل تعادل وحيد مع رايو فاليكانو (0-0) في المرحلة الافتتاحية من الليغا.

وبذلك تجاوز الفريق الكاتالوني آثار الهزيمة المخيّبة في دوري أبطال أوروبا على أرض بايرن ميونيخ الألماني (2-0) والتي زادت من الضغوط على فريق المدرب تشافي إيرنانديث المدجّج بالنجوم والذي كان أكثر الأندية نشاطًا في الميركاتو الصيفي.

بدوره واصل ليفاندوفسكي هوايته في تسجيل الأهداف إذ بات في جرابه 8 أهداف في الدوري المحلّي (6 مباريات) و11 هدفًا في 8 مباريات خاضها بجميع المسابقات.

وأصبح البولندي، الذي سجلّ في كل من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الإسباني، أول لاعب في القرن الحادي والعشرين يوقّع 8 أهداف في أول 6 مباريات له في الليغا.

في المقابل تكبّد إلتشي، الذي عانى الأمرين بعد طرد مدافعه غونزالو فيردو (14)، خسارته الخامسة مقابل تعادل واحد ليتجمّد رصيده عند نقطة يتيمة ويقبع في ذيل الترتيب.

(بي إن سبورت)