فقرة تدريبية وتقسيمة فى المران الختامى لمعسكر منتخب مصر الأول.. صور

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد برج العرب استعدادا لوديتي النيجر وليبريا، المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.

بدأ مران المنتخب بفقرة تدريبية، ثم تقسيمة حرص خلالها روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على متابعتها من مدرجات استاد برج العرب.

وتقرر إقامة ودية منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أمام النيجر فى السادسة مساء يوم 23 سبتمبر الجارى باستاد الإسكندرية، كما تشهد مباراتى منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا حضور 5 آلاف مشجع، والمقرر إقامتهما يومى 23 و 27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.

ومن المقرر أن يعلن فيتوريا، خلال ساعات، القائمة النهائية التي تدخل المعسكر الأساسي للفراعنة، بعد انضمام لاعبي الزمالك وفيوتشر، وكذلك اللاعبين المحترفين، حيث أقيم المعسكر الأول بداية من يوم 13 سبتمبر حتى اليوم السبت، بقائمة أولية من اللاعبين.

ويتواجد بمعسكر منتخب مصر 23 لاعبًا بعد مغادرة نبيل دونجا المعسكر بسبب الإصابة بغضروف الركبة الخارجي و هم : محمد الشناوى وأحمد الشناوى ومحمد صبحى، وعمر جابر وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال وباهر المحمدى وعلى جبر وأيمن أشرف ومحمد حمدى، وحمدى فتحى ومحمد إبراهيم ومحمود حمادة ومروان عطية وإسلام عيسى وعبد الرحمن مجدى، وشادى حسين وأحمد عادل وأحمد مدبولى ومروان حمدى وناصر منسى وأحمد شريف.