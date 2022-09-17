شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن وأحمد عاطف يقودان هجوم فيونشر أمام بول الأوغندي فى الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة الأوغندي، فى اللقاء الذي يقام باستاد القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث فيوتشر عن الفوز خلال اللقاء المرتقب، خاصة أن مباراة الذهاب فى أوغندا انتهت بالتعادل السلبي. وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: "محمود حمدي في حراسة المرمى، سعد سمير، كريم نيدفيد، محمود شرف الدين، مروان محسن، جوزيف نجويم، أيمن الصفاقسي، محمد رضا بوبو، غنام محمد، عمر كمال، وأحمد عاطف".

ويبحث فيوتشر بقيادة على ماهر عن الفوز الأول خلال اللقاء المرتقب، خاصة أن مباراة الذهاب فى أوغندا انتهت بالتعادل السلبي.

ويدخل فيوتشر مباراة اليوم مفتقداً لاثنين من أهم عناصره الأساسية، حيث يغيب كل من، محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، وأحمد رفعت الجناح الأيسر، وذلك بعد العقوبة التي تم توقيعها على اللاعبين من نادي فيوتشر بتوقيع غرامة مادية واستبعادهما من مباراة العودة أمام بول، بعد المشادة التي حدثت بينهما عقب نهاية مباراة الذهاب في أوغندا.

وحذر علي ماهر المدير الفني لفيوتشر لاعبي الفريق، من التسرع في تسجيل الأهداف، وذلك لتجنب سيناريو إهدار الفرص والذي عانى منه فيوتشر في مباراة الذهاب التي أقيمت بمدينة كمبالا، كما شدد علي ماهر أيضاً، على ضرورة الالتزام بالمهام الدفاعية وعدما الاندفاع في الهجوم لعدم فتح خطوط الفريق ومنح بول الفرصة لإحراز الأهداف، خاصة وأن أي هدف يستقبله الفريق على أرضه سيكون بحاجه إلى تسجيل هدفين لتعويضه.