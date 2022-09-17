شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستأنف تدريباته الجماعية.. والظهور الأول لـ باسم مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته الجماعية مساء اليوم، السبت، على ملعب عبد الرحمن أنوس باستاد الإسماعيلية ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.

وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعه بعد تدريبات قوية فى الأسبوع الماضي، تحت إشراف حسني عبد ربه مدير الكرة وأيمن كمال مدرب الفريق اللذين يقودان المران فى الوقت الحالي لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وشارك باسم مرسي مهاجم الدراويش الجديد فى المران وسط حالة من الترحاب بين زملائه الجدد بالفريق،وحرص على استقباله عمر الوحش قائد الفريق، وحسنى عبدربه مدير الكرة، ووضح حماس المهاجم الدولى وسعادته بالانضمام لقلعة الدراويش.

فى ذات الوقت، شارك فى التدريبات سعفان الصغير مدرب حراس المرمى عقب تولى المهمة خلفا لمحمد فتحى الذى اعتذار عن العمل.



باسم مرسى وحسنى عبد ربه

سعفان الصغير فى تدريبات الإسماعيلى

باسم مرسى فى تدريب الإسماعيلى

تدريبات الإسماعيلى قوة وحماس

حمدى النقاز فى تدريبات الدراويش

الشباب فى تدريبات الاسماعيلى



الوحش يستقبل باسم مرسى بحفاوة