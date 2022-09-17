شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل مديراً للكرة بإنبى وعبد الناصر محمد مديراً رياضياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى إنبى تعيين محمد إسماعيل رئيس قطاع الناشئين بنادى إنبى مديراً للكرة بالفريق البترولى، خلفاً لعبد الناصر محمد الذى تم تعيينه فى منصب المدير الرياضى للنادى.

وفى وقت سابق، قرر مجلس إدارة نادى إنبى تعيين أحمد كشرى مديراً فنياً لنادى إنبى، ومحمد إسماعيل مديراً للكرة، خلفا للبرازيلى جورفان فييرا. وتم توقيع التعاقد بين نادى إنبى وأحمد كشرى المدير الفنى لفريق إنبى عصر اليوم بمقرالنادى البترولى، حيث بذلت اللجنة الفنية المكونة من أيمن الشريعى رئيس النادى وشريف أبو الغيط المتحدث الرسمى وخالد متولى صاحب الخبرات الكبيرة والمدير الفنى الأسبق للفريق البترولى ومصطفى ومنصور وحسن أمين مجهوداً كبيرا فى اختيار المدير الفنى.

ويأتي تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول للموسم الجديد على النحو التالى:

محمد إسماعيل مديراً للكرة

أحمد كشرى مديراً فنياً

أحمد رجب مدرباً عاماً

هانى عبدالله مدرباً

محمد زيتون مخطط أحمال

خالد خليل مدرباً لحراس المرمى

تامر سيد مديراً إدارياً

إسلام إمام محمدين إدارياً

معتز صبرى إدارياً

رجب إمام محلل أداء

طارق خطاب مسئول شئون الأجانب

د/ وائل حماد رئيس الجهاز الطبى

د/ علاء المقدم أخصائي علاج طبيعى

د/ محمود فهمى أخصائي تأهيل وإصابات

محمد أحمد أخصائي تدليك

محمود النص أخصائي تدليك

محمد عبد السلام أخصائي تدليك

عمرو مختار مسئول تجهيزات

أحمد عبدالله مسئول تجهيزات

محمد سيد سليمان مسئول تجهيزات

على حسن حسين مسئول تجهيزات

وكان الخليج 365 قد انفرد بخبر إجماع مجلس إدارة نادى إنبى، فى اجتماعه الذى انتهى منذ قليل، على تعيين أحمد كشرى مديراً فنياً للفريق البترولى فى الموسم الجديد.