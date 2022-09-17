شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يعلن رسميا ضم محمود صلاح استعدادا للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادي حرس الحدود رسمياً إتمام إجراءات التعاقد مع محمود صلاح، قادما من فريق أسوان، خلال فترة الانتقالات الجارية استعدادا للدورى الممتاز.

وأكد العميد علاء السعدني، مدير التعاقدات بالنادي، انضمام اللاعب لصفوف الحرس لمدة ثلاثة مواسم قادمة، مشيرا إلى إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب.

ويسعي مجلس إدارة الحرس لتدعيم الفريق بصفقات قوية تمهيدًا للظهور بشكل جيد خلال الموسم القادم وتحقيق الأهداف بالتواجد في دائرة الاضواء والشهرة.

وفي وقت سابق، تعاقد مجلس إدارة نادي حرس الحدود العائد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مع النجم الفلسطيني محمد درويش لاعب شالكه وهانوفر الألمانيين السابق، فى صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب الدولي على عقود انتقاله للنادي العسكري لمدة 3 سنوات في حضور علاء السعدني مدير التعاقدات بالنادي، وذلك بعد وصوله إلى القاهرة بحضور وكيل أعماله.