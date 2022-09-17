الهلال يزاحم الشباب على الصدارة.. والباطن يواصل الانهيار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حافظ الليث الشبابي على صدارته التي تمسك بها منذ الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بالعلامة الكاملة بـ12 نقطة وشباك نظيفة عقب نهاية الجولة الرابعة التي اختتمها بفوز خارج قواعده أمام العدالة الوافد الجديد على دوري روشن، وذلك قبيل فترة توقف لأسبوعين تعيشها الفرق نتيجة إقامة معسكر الأخضر السعودي الإعدادي لنهائيات مونديال قطر 2022.

في حين واصل الهلال مطاردته للمتصدر بفوزه على الوحده بثلاثية نظيفة، بينما ازدادت قمة كلاسيكو النصر والاتحاد المقبلة إثارة وتشويقا قبل مواجهتهما المرتقبة في الثاني من أكتوبر القادم عقب فوزيهما الأخيرين على الباطن والخليج.

الباطن يواصل الانهيار

تسبب فشل إدارة نادي الباطن في استخراج شهادة الكفاءة المالية في وضع الفريق بموقف محرج نتيجة حرمانه من قيد لاعبيه الأجانب واكتفائه بتواجد لاعبين أجنبيين فقط في قائمة الفريق هذا الموسم من أصل ثمانية، حيث يعد أضعف فرق دوري روشن دون أي نقطة وبشباك متخمة بخمسة عشر هدفا، ودون تسجيل أي هدف في مرمى منافسيه.

جونيور الشباب يتصدر الهدافين

تصدر البرازيلي كارلوس جونيور لاعب الشباب قائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 4 أهداف، بينما جاءت الوصافة للثلاثي المالي موسى ماريغا والنيجيري أوديون إيغالو، والأرجنتيني كريستيان جوانكا برصيد 3 أهداف لكل منهما، وتمكنت فرق الدوري من تسجيل 68 هدفا كان لفريق الشباب نصيب الأسد منها بواقع 12 هدفا، يليه فريق الهلال بثمانية أهداف ومن ثم النصر بسبعة أهداف.

المعيوف 70 كلين شيت

سجل حارس فريق الهلال عبدالله المعيوف رقما جديدا بمحافظته على شباكه بمجموع 70 مباراة بتاريخ دوري المحترفين السعودي، بعد أن قاسمه النجوميه بشباك خاليه خلال الأربع جولات المنقضية من دوري روشن السعودي للمحترفين كل من الكوري كيم سيونج جيو حارس فريق الشباب، والبرازيلي مارسيلو جروهي حارس الاتحاد، بينما استقبل مرمى فريق الباطن خمسة عشر هدفا، في حين عجز مهاجموه عن تسجيل أي هدف في مرمى الخصوم.

دوامة الإصابات تقلق البرتغالي نونو سانتو

قلق كبير ينتاب البرتغالي نونو سانتو مدرب فريق الاتحاد نتيجة الإصابات التي اجتاحت الفريق، والتي كان آخرها تلك التي تعرض لها ابن جلدته هيلدر كوستا والبرازيلي رومارينهو وأجبرتهما على المغادرة في مواجهة الخليج، وذلك قبل القمة المنتظرة أمام مستضيفه النصر بالجولة الخامسة عقب نهاية فترة التوقف التي يشهدها دوري روشن نظير إقامة معسكر المنتخب السعودي استعدادا للمشاركة المرتقبة بمونديال قطر 2022، خاصة في ظل افتقاد الفريق لخدمات الثنائي أحمد شراحيلي وعبدالعزيز البيشي لذات السبب.

كالسيكو (حمدالله) يشعل الجولة الخامسة

تنتظر الجماهير الرياضية بشغف عودة استئناف مباريات دوري روشن في جولته الخامسة مطلع أكتوبر المقبل، بانتظار قمة كالسيكو النصر والاتحاد التي سيحتضنها ملعب مرسول بارك، على خلفية النزاع الأخير بين الناديين في قضية التسجيلات بشأن انتقال المغربي عبدالرزاق حمدالله للاتحاد منتصف الموسم الماضي. وتقدمت إدارة الاتحاد بطلب حكام أجانب للقاء المنتظر، مشترطة في الوقت نفسه أن يكونوا من الحكام النخبة.

ظهور مختلف لأشهب حائل

قدم فريق الطائي نفسه هذا الموسم بشكل مختلف، محققا ثلاث مباريات فوز، وخسر أخرى، مواصلا انطلاقته منذ نهاية الموسم الماضي عقب تجاوزه خطر الهبوط، حيث جاء خامسا في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بـ9 نقاط وأربعة أهداف في شباك منافسيه بينما استقبل خمسة أهداف.

68 هدفا حصيلة الجولات الأربع:







الجولة الأولى: 18 هدفا



الجولة الثانية: 17 هدفا



الجولة الثالثة: 15 هدفا



الجولة الرابعة: 18 هدفا



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