شكرا لقرائتكم خبر عنبر والمحمدي رابط مشترك في نظافة شباك الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الجولات الخمس الأولى من منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بالوصول للنقطة الثامنة قبل التوقف الدولي المستمر 18 يوما بسبب أيام الفيفا.

واستطاع الأهلي العودة مجددا لسكة الانتصارات وحصد 7 نقاط في الجولات الثلاث الأخيرة تحت قيادة المدرب الوطني الكابتن يوسف عنبر الذي حل موقتا مكان المدرب المقال روبرت سيبولدي والذي أنهى الأهلي عقده عقب الخسارة في الجولة الثانية أمام الأخدود بهدفين نظيفين.

وخرج الأهلي بشباك نظيفة خلال الجولات الثلاث الأخيرة، حيث إن الفريق لم يستقبل أي هدف أمام الخلود ثم العروبة وأخيرا في مواجهة أحد، وهي المرة الأولى منذ موسم 2019-2020 أن يحافظ على شباكه بدون استقبال أي هدف في ثلاث مواجهات متتالية.

يشار إلى أن تلك الجولات الثلاث كانت تحت قيادة مدرب وطني جاء لمهمة تدريب الأهلي مؤقتا آنذاك وهو الكابتن صالح المحمدي ليعود الآن يوسف عنبر ويكرر ما فعله المحمدي قبل موسمين.

وبعد أن أوصل الفريق إلى النقطة الـ8 يكون أنهى المدرب يوسف عنبر مهمته المؤقته في قيادة الدفة الفنية للأهلي خلال الجولات الثلاث الماضية قبل أن يستلم المدرب الجديد زمام الأمور ابتداء من فترة التوقف الحالية.

من جهة أخرى ألزمت الإدارة الفنية بالنادي عددا من اللاعبين بالتدريبات الصباحية والمسائية يوميا خلال فترة التوقف لرفع المعدل اللياقي والوصول للجاهزية الفنية الكاملة مع انتهاء فترة التوقف، وضمت القائمة اللاعبين المنضمين حديثا للفريق هشام فايق ورياض بودبوز إضافة إلى المدافع باستوس الذي غاب عن المواجهتين الأخيرتين لعدم الجاهزية.

الأهلي بعد لقاء أحد:







جمع 8 نقاط بعد انتهاء الجولة الخامسة.



خرج بكلين شيت في آخر ثلاث مواجهات للمرة الأولى منذ موسم 2019-2020.



الخروج بشباك نظيفة في ثلاث جولات متتالية كانت تحت قيادة مدربين وطنيين.



المشاركة الأولى للمحترف الجزائري رياض بودبوز وصنع هدفا.



كان لقاء أحد هو الأخير للمدرب الموقت يوسف عنبر.



فرض تدريبات صباحية ومسائية لرفع المعدل اللياقي للاعبين الجدد.



آخر مرة خرج الأهلي بشباك نظيفة في ثالث مواجهات متتالية تحت قيادة صالح المحمدي موسم 2019-2020 :





الجولة الرابعة: الفتح 0-2 الأهلي.



الجولة الخامسة: الأهلي 0-0 النصر.



الجولة السادسة: الفيحاء 0-3 الأهلي.



آخر مرة خرج الأهلي بشباك نظيفة في ثالث مواجهات متتالية تحت قيادة يوسف عنبر موسم 2022-2023