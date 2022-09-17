شكرا لقرائتكم خبر ثنائي النصر والاتحاد ينتقلان للدوري اليوناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة ، توقيع اللاعبين سامر المحيميد وريان إدريس، عقدي احتراف مع نادي أوفي كريت اليوناني، يمتد لمدة موسمين.

وسيمثل المحيميد لاعب النصر، الفريق الأول بالنادي اليوناني، بينما يمثل ريان إدريس لاعب الاتحاد، الفريق (B) بنادي أوفي كريت.

وعبر سامر عن سعادته بالانضمام إلى النادي اليوناني، قائلا عبر حسابه بموقع تويتر «الحمد لله أولا وأخيرا.. تم انضمامي لنادي أوفي كريت اليوناني لمدة موسمين».

وتابع «أشكر جمهور وإدارة النصر على دعمهم الدائم ووقوفهم بجانبي في جميع مراحلي، كما أشكر برنامج الابتعاث على كل ما قدموه لي».

ويسعى برنامج الابتعاث إلى تصدير المواهب السعودية للدوريات الأوروبية بهدف الاستفادة الكاملة ومواصلة الاحتكاك بأعرق الأندية واللاعبين والتي سيعود أثرها على المنتخبات السعودية في المستقبل.