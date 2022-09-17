بعثة الأخضر تغادر إلى أليكانتي استعدادا لكأس العالم

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وسيقيم الأخضر معسكرا إعداديا في مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 17 وحتى 27 من شهر سبتمبر الحالي.وسيخوض الأخضر خلال المرحلة الثانية مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا في السابع والعشرين من الشهر نفسه، وستلعب كلتا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.
يذكر أن المنتخب يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.
من جهة أخرى، يلعب المنتخب خلال المراحل الثلاث المتبقية من البرنامج الإعدادي استعدادا لكأس العالم FIFA قطر 2022، 8 مباريات ودية قادمة أمام منتخبات الإكوادور، أمريكا، مقدونيا، ألبانيا، هندوراس، آيسلندا، بنما، كرواتيا.
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