شكرا لقرائتكم خبر المحمادي: دكة الاتحاد كارثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد لاعب نادي الاتحاد ومدير الكرة في الفريق الأول سابقا ناصر المحمادي، أن الفريق في هذا الموسم مقبل على كارثة قد تتضح بشكل كبير في منتصف الموسم.

وأشار إلى أن هذه الكارثة تتمثل في عدم توفر البديل الذي يوازي اللاعب الأساسي أو حتى القريب منه فيما يخص الجوانب الفنية والبدنية والإمكانات الفردية، مضيفا «الإصابات كشفت ذلك بشكل مبكر، فماذا لو أصيب لاعب من ركائز الفريق مثل مارسيلو جروهي أو أحمد حجازي أو طارق حامد ولا سيما أن الفريق مميز حاليا في العمق الدفاعي وبجدارة».

وأبان أن هناك مجموعة من اللاعبين الشباب الصاعدين في حالة الاستعانة ببعضهم لتعويض المصابين أو اللاعبين الموقوفين، سيكون اللاعب منهم تحت ضغط نفسي وجماهيري رهيب، ولن يستطيع أن يؤدي كما يفعل اللاعب الأساسي بالفريق، الأمر الذي سيترتب عليه خسارة الفريق للكثير من النقاط.

وأوضح المحمادي أن الاتحاد قد صدرت بحقه عقوبة المنع من التسجيل في فترة الانتقالات الشتوية على خلفية قضية الاتحاد والنصر واللاعب عبدالرزاق حمدالله، ففي حال تم تثبيت العقوبة سيعاني الفريق كثيرا خلال منافسات الموسم الحالي.

وعلى صعيد المحترفين الأجانب الجدد أشاد المحمادي بالمحترف المصري طارق حامد، ووصفه بأنه مكسب للفريق ويؤدي أدواره بشكل مميز ومتقن كما أن رصيد خبرته كبير، فيما ذكر أن اللاعب هيلدر كوستا لم يظهر إمكاناته ويحتاج لعدد من اللقاءات.