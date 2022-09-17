شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الترجى التونسى 13/16 فى الشوط الأول بالبطولة العربية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفوق فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الترجى التونسى بنتيجة 13/16 فى الشوط الأول بأولى مواجهاته فى البطولة العربية التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 17 وحتى 27 سبتمبر الجارى.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك غدا، الأحد، مع الكويت الكويتى فى ثانى مواجهاته.

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاث أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13 لصالح الزمالك، وسط محاولات الأهلى لتقيل فارق الأهداف.

فيما شهد انطلاق المنافسة فوز الزمالك على سبورتنج بضربة البداية السبت بنتيجة 36/37 فى الوقت الإضافي بعد التعادل فى الوقت الأصلي بنتيجة 29/29، قبل أن يلتقى الأهلى مع سبورتنج مساء الأحد فى نفس التوقيت و يحقق الفوز بنتيجة 20/21 .