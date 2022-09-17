شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح محمد شريف وأفشة راحة من التدريبات 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة ‏من التدريبات التى أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، وفقًا للبرنامج التأهيلي الخاص ‏بالثنائي والذى يشتمل على المشاركة فى أجزاء من التدريبات الجماعية لتجهيزهما للعودة ‏الكاملة للتدريبات.‏

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، إن حالة شريف وأفشة مطمئنة من الناحية ‏الطبية، وإنهما حصلا اليوم على راحة، على أن يعودا غدًا للمشاركة فى التدريبات والاطمئنان ‏بشكل كامل على جاهزيتهما.‏

وخضع أفشة لبرنامج تأهيلي الفترة الماضية بعد إجرائه عملية «فتق فى جدار البطن» ‏بأحد ‏المستشفيات ‏بمدينة 6 أكتوبر، بينما قام محمد شريف بتنفيذ برنامج تأهيلي، بعد تعرضه ‏لإصابة في العضلة الضامة، وشهدت ‏الفترة الأخيرة تحسن حالة الثنائي بشكل كبير.‏

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد، تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر، ثم يلتقى مع أسوان يوم 25 سبتمبر، والودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.‏