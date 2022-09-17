شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح محمد شريف وأفشة راحة من التدريبات 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصل محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة من التدريبات التى أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، وفقًا للبرنامج التأهيلي الخاص بالثنائي والذى يشتمل على المشاركة فى أجزاء من التدريبات الجماعية لتجهيزهما للعودة الكاملة للتدريبات.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، إن حالة شريف وأفشة مطمئنة من الناحية الطبية، وإنهما حصلا اليوم على راحة، على أن يعودا غدًا للمشاركة فى التدريبات والاطمئنان بشكل كامل على جاهزيتهما.
وخضع أفشة لبرنامج تأهيلي الفترة الماضية بعد إجرائه عملية «فتق فى جدار البطن» بأحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، بينما قام محمد شريف بتنفيذ برنامج تأهيلي، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، وشهدت الفترة الأخيرة تحسن حالة الثنائي بشكل كبير.
ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد، تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقى مع أسوان يوم 25 سبتمبر، والودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجاري.