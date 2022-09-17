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الإسماعيلي يعلن تعيين سعفان الصغير مدربا للحراس بعد اعتذار فتحى

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القاهرة - سامية سيد - تقدم محمد فتحي، مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، باعتذار رسمي لعدم الاستمرار فى منصبه لظروف خاصة، وتقرر تعيين سعفان الصغير مدربا للحراس بدلا من فتحى.

 

وأعلن حسني عبد ربه مدير الكرة بالإسماعيلى إسناد المهمة إلى سعفان الصغير باعتباره أحد أبناء النادى الأكفاء والمخلصين.

 

وبدأ الدراويش فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد الثلاثاء الماضي، تحت إشراف أيمن كمال مدرب الفريق، لحين إعلان التعاقد عن جهاز فني جديد يقود الفريق خلال منافسات الموسم الجديد.

 

جدير بالذكر أن الإسماعيلي أبرم 9 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية سعيًا لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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