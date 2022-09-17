شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف موقف ديانج ومعلول من الانضمام لمنتخبى بلادهما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موقف الثنائي علي معلول وأليو ديانج من الانضمام إلى منتخبي بلديهما وفقًا للأجندة الدولية والتي تخوض خلالها المنتخبات الوطنية تجارب ودية.
وقال مدير الكرة إن ديانج شارك في مران الفريق أمس ثم توجه إلى مالي للانضمام إلى منتخب بلاده، فيما شارك علي معلول في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، على أن يتوجه غدًا إلى تونس للانضمام إلى المنتخب التونسي.
وخاض الأهلي مرانه اليوم على فترة واحدة «مسائية» قبل تطبيق نظام اليوم الكامل في التدريبات ابتداء من يوم الأحد المقبل والإقامة بأحد الفنادق القريبة من النادي.
وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة تصعيد 3 لاعبين من قطاع الناشئين وهم أدهم محمد، حارس مرمى مواليد 2003، وإسلام عبد الله، مواليد 2003، وحمدي موسى، مواليد 2002؛ للمشاركة في التدريبات بعد استدعاء عدد من لاعبي الفريق للمشاركة في معسكر المنتخب الأوليمبي الحالي، وهم حمزة علاء ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد مغربي ومصطفى سعد المنضم حديثًا للفريق.
ويستعد الأهلي للموسم الجديد والذي يبدأ بمواجهة الفريق في دور الـ32 مع الفائز من الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي.