شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستعيد عبد العزيز موسى بعد انتهاء إعارته لإيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد نادي أسوان خدمات لاعبه عبد العزيز موسى نجم خط الوسط المدافع بعد انتهاء إعارته لفريق ايسترن كومباني، للمشاركة مع الفريق بداية من الموسم الجديد بعد الصعود إلى الدوري الممتاز.

ونجح النادي الجنوبي صباح اليوم فى التعاقد مع صابر الشيمي قائد فريق إيسترن كومباني السابق، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعداداً للمشاركة فى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ووقع صابر الشيمي، صاحب الـ 29 عاماً، لنادى أسوان بعقد يمتد لموسمين فى صفقة انتقال حر، ويجيد الشيمي اللعب فى مركز قلب الدفاع.

جدير بالذكر أن فريق أسوان خاض 3 معسكرات حتى الآن، الأول فى القاهرة والثانى فى الإسكندرية والثالث فى أسوان.