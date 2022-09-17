شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر فى الكاميرون تؤازر لاعبى الزمالك قبل مواجهة بطل تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت داليا غبريال، سفيرة مصر فى الكاميرون، على حضور تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذى أقيم على ملعب أحمدو أهيدجو برفقة بعض أفراد السفارة لمؤازرة الفريق الأبيض قبل مباراته المرتقبة أمام إيليكت التشادي.

وقسم الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا اللاعبين إلى مجموعتين، وتولى أسامة نبيه المدرب العام الإشراف على المجموعة الأولى ، في حين تولى روي أجواش المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الثانية، وتم خلال هذه الفقرة، تدريب اللاعبين على الضغط علي المنافس ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت التشادي غدا الأحد باستاد أحمدو اهيدجو، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الزمالك إلى الكاميرون مساء أمس، الجمعة، وتضم قائمة الأبيض لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي ” الونش” – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف ” روقا” – يوسف إبراهيم ” أوباما” – ” محمد حسام ” بيسو” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – محمود عبد الرازق ” شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف.