شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه الكويت وديًا 25 سبتمبر بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق منتخب مصر للشباب مواليد 2003 مع نظيره الكويتي على خوض مباراة ودية يوم 25 سبتمبر الجارى باستاد حرس الحدود بالإسكندرية فى إطار الاستعداد لنهائيات بطولة أفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر فبراير المقبل.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وأحمد ممدوح أخصائي تدليك واللواء عبدالجليل إمام مدير المنتخب، علاء سعيد مسؤل المهمات.

في سياق متصل، قال المدير الفني لمنتخب الشباب، إن البطولة العربية الأخيرة التي خسر المنتخب لقبها أمام السعودية في المباراة النهائية، شجعت العديد من اللاعبين المحترفين لطلب الانضمام للمنتخب، وحمل ألوان مصر في المحافل العربية والعالمية.

وقال جابر إن المستوى المميز الذى قدمه المنتخب في البطولة، خاصة فى الأدوار الإقصائية، أظهر الإمكانيات الحقيقية التى تحظى بها الكرة المصرية في الفئات السنية المختلفة، موضحا أنه تلقى العديد من الرسائل من المحترفين يطلبون تمثيل المنتخب.

وأكد المدير الفني لمنتخب الشباب، أن الجهار الفني يدرس ويتابع ما تقدمه جميع المواهب الموجودة في الخارج، ويسعى لتحقيق أفضل استفادة منهم، موضحا أن هناك فريق عمل يتابع جميع المباريات الخاصة بالمحترفين، وينتقى المناسب منهم لتمثيل المنتخب.