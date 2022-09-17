شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقيد 33 لاعبًا فى القائمة الأفريقية.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى نادى بيراميدز من إجراءات قيد 33 لاعباً فى القائمة الأفريقية للموسم الجديد، والتي تخوض مواجهات النسخة الجديدة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، وينتظر فيها المتأهل من مواجهتي هلال الساحل السوداني وجيتا جولد التنزاني.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - عبد الرحمن صميدة.

خط الوسط: يوسف شعبان - بلاتي توريه - هشام محمد - محمود عبد العاطي دونجا - أحمد فوزي - عبد الله السعيد - محمود صابر - محمد صادق - وليد الكرتي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود سيد أوكا - عبد الله مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري.

خط الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.