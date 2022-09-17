شكرا لقرائتكم خبر عن 14معلومة عن فيوتشر وبطل أوغندا قبل مواجهة الليلة بالكونفدرالية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في التاسعة مساء اليوم السبت، يحل فريق بول الأوغندي ضيفاً على فريق فيوتشر، فى اللقاء الذي يقام باستاد القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث فيوتشر عن الفوز خلال اللقاء المرتقب، خاصة أن مباراة الذهاب في أوغندا انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويدخل فيوتشر مباراة اليوم مفتقداً لاثنين من أهم عناصره الأساسية، حيث يغيب كل من، محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، وأحمد رفعت الجناح الأيسر، وذلك بعد العقوبة التي تم توقيعها على اللاعبين من نادي فيوتشر بتوقيع غرامة مادية واستبعادهما من مباراة العودة أمام بول، بعد المشادة التي حدثت بينهما عقب نهاية مباراة الذهاب في أوغندا.

فيوتشر

ـ أنهى الموسم فى المركز الخامس برصيد 56 نقطة

ـ خاض 34 مباراة

ـ فاز في: 16 مباراة

ـ تعادل في: 8 مباريات

ـ خسر: 10 لقاءات

ـ سجل لاعبو فيوتشر: 49 هدفاً

ـ استقبلت شباكه: 34 هدفاً

ـ القيمة التسويقية: 9 مليون يورو



معلومات مباراة فيوتشر

بول جينجا الأوغندي

ـ أنهى الموسم في المركز الرابع برصيد 52 نقطة

ـ خاض: 30 مباراة

ـ فاز في: 14 مباراة

ـ تعادل في: 10 مباريات

ـ خسر: 6 مباريات

ـ سجل لاعبيه: 54 هدفاً

ـ استقبلت شباكه: 32 هدفاً.